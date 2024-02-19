Нідерланди почали передачу Україні БпЛА — Кайса Оллонґрен

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила про початок передачі Україні БпЛА у рамках коаліції дронів, сформованої на базі контактної групи з допомоги Україні у форматі “Рамштайн”.

Що відомо про початок передачі Україні дронів Нідерландами

Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України, - підкреслила Оллонґрен. Поширити

Вона зазначила, що Нідерланди також беруть активну участь у рамках коаліції протиповітряної оборони України.

Наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні, - наголосила Оллонґрен. Поширити

До того ж Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українських пілотів на F-16.

Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16 разом із Данією та Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим. Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу, - зазначила глава Міноборони Нідерландів. Поширити

Що відомо про коаліцію дронів у рамках допомоги в форматі “Рамштайн”

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:

Швеція;

Данія;

Німеччина;

Литва;

Естонія;

Нідерланди.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

За словами Умєрова, офіційно коаліція почала роботу тільки 17 лютого цього року.