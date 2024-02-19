Нідерланди почали передачу Україні БпЛА — Кайса Оллонґрен

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила про початок передачі Україні БпЛА у рамках коаліції дронів, сформованої на базі контактної групи з допомоги Україні у форматі “Рамштайн”.
Що відомо про початок передачі Україні дронів Нідерландами
Вона зазначила, що Нідерланди також беруть активну участь у рамках коаліції протиповітряної оборони України.
До того ж Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українських пілотів на F-16.
Що відомо про коаліцію дронів у рамках допомоги в форматі “Рамштайн”
12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.
Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:
Швеція;
Данія;
Німеччина;
Литва;
Естонія;
Нідерланди.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.
За словами Умєрова, офіційно коаліція почала роботу тільки 17 лютого цього року.
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