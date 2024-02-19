Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о начале передачи Украине БпЛА в рамках коалиции дронов, сформированной на базе контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн".
Что известно о начале передачи Украине дронов Нидерландами
Она отметила, что Нидерланды также активно участвуют в рамках коалиции противовоздушной обороны Украины.
К тому же Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских пилотов на F-16.
Что известно о коалиции дронов в рамках помощи в формате "Рамштайн"
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.
Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.
Швеция;
Дания;
Германия;
Литва;
Эстония;
Нидерланды.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
По словам Умерова, официально коалиция начала работу только 17 февраля этого года.
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