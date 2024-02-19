Нидерланды начали передачу Украине БпЛА — Кайса Оллонгрен
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Нидерланды начали передачу Украине БпЛА — Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен
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Источник:  Delfi

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о начале передачи Украине БпЛА в рамках коалиции дронов, сформированной на базе контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн".

Что известно о начале передачи Украине дронов Нидерландами

Я не могу назвать точное количество, но уже передаем беспилотники Украине. Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников в соответствии с потребностями Украины, - подчеркнула Оллонгрен.

Она отметила, что Нидерланды также активно участвуют в рамках коалиции противовоздушной обороны Украины.

К примеру, с системами Patriot, также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине, - подчеркнула Оллонгрен.

К тому же Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских пилотов на F-16.

Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16 вместе с Данией и Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готово. Я уверена, что в этом году мы сможем приступить к их передаче, - отметила глава Минобороны Нидерландов.

Что известно о коалиции дронов в рамках помощи в формате "Рамштайн"

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

  • Швеция;

  • Дания;

  • Германия;

  • Литва;

  • Эстония;

  • Нидерланды.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

По словам Умерова, официально коалиция начала работу только 17 февраля этого года.

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