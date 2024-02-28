Оборонна операція ЗСУ на Авдіївському напрямку триває. Українські воїни розраховують на рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі, який може заблокувати рух російських окупантів.
Ситуація на Авдіївському напрямку. Що наразі відомо
Як зазначає речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, у російських загарбників мало шансів на те, щоб без проблем просуватися вперед після взяття Авдіївки.
Дмитро Лиховій також офіційно підтвердив, що штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка.
Попри те, що ворог робив усе можливе, аби просунутися вперед за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, у нього нічого не вдалося.
ЗСУ мають польові укріплення на Авдіївському напрямку
Як запевняє молодший сержант батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін, польові укріплення дійсно є.
Що важливо розуміти, саме вони дають нашим воїнам можливість оборонятись від піхотних підрозділів та артилерії армії РФ, але від керованих авіаційних бомб захисту наразі немає.
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