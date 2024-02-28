ЗСУ заблокували штурмові групи армії РФ біля Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ заблокували штурмові групи армії РФ біля Авдіївки

ЗСУ
Джерело:  Радіо Свобода

Оборонна операція ЗСУ на Авдіївському напрямку триває. Українські воїни розраховують на рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі, який може заблокувати рух російських окупантів.

Ситуація на Авдіївському напрямку. Що наразі відомо

Як зазначає речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, у російських загарбників мало шансів на те, щоб без проблем просуватися вперед після взяття Авдіївки.

Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції, — пояснив він.

Дмитро Лиховій також офіційно підтвердив, що штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка.

Попри те, що ворог робив усе можливе, аби просунутися вперед за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, у нього нічого не вдалося.

Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника — біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях, — зазначив речник ОСУВ “Таврія”.

ЗСУ мають польові укріплення на Авдіївському напрямку

Як запевняє молодший сержант батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін, польові укріплення дійсно є.

Що важливо розуміти, саме вони дають нашим воїнам можливість оборонятись від піхотних підрозділів та артилерії армії РФ, але від керованих авіаційних бомб захисту наразі немає.

Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, — удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки, — сказав Нікітін.

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