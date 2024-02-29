Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34

Українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

У ПС розповіли про ще один збитий Су-34 РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.

Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі — кується в небі! — зазначив генерал Олещук. Микола Олещук Командувач Повітряних сил

Скільки літаків РФ збили ПС ЗСУ

За останні дні ЗСУ знищили 11 літаків росіян, включаючи цей. Буквально 27 лютого стало відомо про збиття такого ж російського Су-34.

23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

21 лютого був сбитий Су-34. Крім того, 19 лютого ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил. 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.