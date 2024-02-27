Повітряні сили збили другий за день винищувач РФ Су-34

Українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він став другим за добу та десятим за кілька днів.

Повітряні сили збили другий за добу російський Су-34

Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок — той же! Мета — незмінна! Микола Олещук Командувач Повітряних сил ЗСУ

Генерал зазначив, що при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись та принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Що ж, працюємо далі. До перемоги, — додав Олещук. Поширити

Скільки літаків РФ збили ПС ЗСУ

За останні дні ЗСУ знищили 10 літаків росіян, включаючи цей. Буквально 27 лютого стало відомо про збиття такого ж російського Су-34.

23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

21 лютого був сбитий Су-34. Крім того, 19 лютого ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил. 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.