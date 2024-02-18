Знищення російського Су-34 в Україні — з'явилося перше відео
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Знищення російського Су-34 в Україні — з'явилося перше відео

Су-34
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Джерело:  online.ua

Лише протягом однієї доби бійцям ЗСУ вдалося знищити 4 російських літаки. Останній вдалося “приземлити” вже вранці 18 лютого. Момент падіння одного з ворожих Су-34 потрапив на відео.

Знищення Су-34 в Україні. Як це було

Мережею стрімко шириться відео, на якому видно, як російський літак падає на землю.

За попередніми даними, це ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Варто звернути увагу на те, що в момент падіння він увесь охоплений вогнем.

Також є інформація про те, що українські воїни збили ворожу ціль біля населеного пункту Дякове Луганської області.

Повітряні сили ЗСУ поки жодним чином це відео не коментували, як і російські окупанти.

Знищення Україною одразу 4 літаків РФ. Що відомо

17 лютого командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук офіційно підтвердив, що підрозділами ПС ЗСУ вдалося збити одразу три ворожі літаки:

  • два винищувачі-бомбардувальники Су-34,

  • один винищувач Су-35.

Що важливо розуміти, вартість одного винищувача Су-35 коливається від 98 млн до 104 млн доларів.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Вартість одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34 становить мінімум 50 млн доларів.

Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних і надводних обʼєктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Варто зазначити, що вранці 18 лютого українським воїнам вдалося знищити ще один російський Су-34.

Близько 6.00 воїни повітряного командування «Схід» приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

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