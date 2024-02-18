Уничтожение российского Су-34 в Украине — появилось первое видео

Только в течение суток бойцам ВСУ удалось уничтожить 4 российских самолета. Последний удалось "приземлить" уже утром 18 февраля. Момент падения одного из вражеских Су-34 попал на видео.
Уничтожение Су-34 в Украине. Как это было
Сетью стремительно распространяется видео, на котором видно, как российский самолет падает на землю.
По предварительным данным, это вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Следует обратить внимание на то, что в момент падения он весь охвачен огнем.
Также есть информация о том, что украинские воины сбили вражескую цель у населенного пункта Дякове Луганской области.
Воздушные силы ВСУ пока никак это видео не комментировали, как и российские оккупанты.
Уничтожение Украиной сразу 4 самолетов РФ. Что известно
17 февраля командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук официально подтвердил, что подразделениями ВС ВСУ удалось сбить сразу три вражеских самолета:
два истребителя-бомбардировщика Су-34,
один истребитель Су-35.
Что важно понимать, стоимость одного истребителя Су-35 колеблется от 98 до 104 млн долларов.
Су-34 – советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Предназначен для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражениЯ воздушных целей противника.
Стоимость одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет минимум 50 млн долларов.
Су-35 – советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.
Следует отметить, что утром 18 февраля украинским воинам удалось уничтожить еще один российский Су-34.
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