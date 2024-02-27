ПС ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34 на Сході
Категорія
Україна
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ПС ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34 на Сході

Микола Олещук
Су-34

На Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже восьмий збитий винищувач росіян за останні тижні.

Повітряні сили збили ще один російський Су-34

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Мінус ще один Су-34 на східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! — написав Микола Олещук.

Микола Олещук.

Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил ЗСУ

Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними.

Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу, — додав він.

Скільки літаків РФ збили ПС ЗСУ

За останні дні ЗСУ знищили 9 літаків росіян, включаючи цей. Так, 23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

21 лютого був сбитий Су-34. Крім того, 19 лютого ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил. 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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