На Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это уже восьмой сбитый истребитель россиян за последние недели.

Воздушные силы сбили еще один российский Су-34

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Минус – еще один Су-34 на восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось уйти от наших ракет, но так будет не всегда! – написал Николай Олещук. Николай Олещук. Командующий Воздушными силами ВСУ

Олещук посоветовал кафиров перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными.

Ибо кто его знает, повезет или нет в этот раз, - добавил он. Поделиться

Сколько самолетов РФ сбили ПС ВСУ

За последние дни ВСУ уничтожили 9 самолетов россиян, включая этот. Так, 23 февраля в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

21 февраля был сбит Су-34. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил. 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.