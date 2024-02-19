Воздушные Силы ВСУ уничтожили еще 2 истребителя РФ

Утром 19 февраля Воздушные Силы ВСУ уничтожили два российских самолета на Восточном направлении.

Уничтожение российских самолетов 19 февраля. ВС раскрыли детали

Утром Воздушные Силы ВСУ смогли "приземлить" два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских военных.

Следует обратить внимание на то, что один из них – это истребитель-бомбардировщик Су-34, а другой – истребитель Су-35С.

Утро 19 февраля 2024 года. Восточное направление. Еще минус два истребителя оккупанта! Это наша земля и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!.. Я же говорил: “нех*й щаст*ть”, - написал в своем заявлении командующий Воздушных Сил Николай Олещук. Поделиться

ПС ВСУ в течение суток уничтожили 4 самолета РФ

17 февраля командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук официально подтвердил, что подразделениями ПС ВСУ удалось сбить сразу три вражеских самолета:

два истребителя-бомбардировщика Су-34,

один истребитель Су-35.

Следует обратить внимание на то, что стоимость одного истребителя Су-35 колеблется от 98 млн до 104 млн долларов.

Су-35 - советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.

Также из открытых источников известно, что стоимость одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет минимум 50 млн долларов.

Су-34 - советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Предназначен для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника.

Позже стало известно, что утром 18 февраля Воздушные силы ВСУ смогли успешно приземлить еще один российский Су-34.

Это удалось сделать бойцам воздушного командования "Восток" около 06:00.