Повітряні Сили ЗСУ знищили ще 2 винищувачі РФ
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Повітряні Сили ЗСУ знищили ще 2 винищувачі РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Су-34

Вранці 19 лютого Повітряні Сили ЗСУ знищили два російські літаки на Східному напрямку.

Знищення російських літаків 19 лютого. ПС розкрили деталі

Вранці Повітряні Сили ЗСУ змогли “приземлити” два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових.

Варто звернути увагу на те, що один з них — це винищувач-бомбардувальник Су-34, а інший — винищувач Су-35С.

Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два винищувачі окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!.. Я ж казав: нех*й щаст*ть, — написав у своїй заяві командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

ПС ЗСУ протягом однієї доби знищили 4 літака РФ

17 лютого командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук офіційно підтвердив, що підрозділами ПС ЗСУ вдалося збити одразу три ворожі літаки:

  • два винищувачі-бомбардувальники Су-34,

  • один винищувач Су-35.

Варто звернути увагу на те, що вартість одного винищувача Су-35 коливається від 98 млн до 104 млн доларів.

Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних і надводних обʼєктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Також з відкритих джерел відомо, що вартість одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34 сягає мінімум 50 млн доларів.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Пізніше стало відомо, що вранці 18 лютого Повітряні сили ЗСУ змогли успішно “приземлити” ще один російський Су-34.

Це вдалося зробити бійцям повітряного командування «Схід» близько 06:00.

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