Воздушные силы сбили второй за день истребитель РФ Су-34

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым в сутки и десятым через несколько дней.

Воздушные силы сбили второй за сутки российский Су-34

Около 14:00 отработали по очередному Су-34. Направление — то же! Цель — неизменная! Николай Олещук Командующий Воздушными силами ВСУ

Генерал отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Что ж, работаем дальше. К победе, — добавил Олещук. Поделиться

Сколько самолетов РФ сбили ПС ВСУ

В последние дни ВСУ уничтожили 10 самолетов россиян, включая этот. Буквально 27 февраля стало известно об ущербе такого же российского Су-34.

23 февраля в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

21 февраля был сбит Су-34. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил. 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.