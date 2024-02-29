Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке. Он стал уже одиннадцатым за февраль.

В ПС рассказали о еще одном сбитом Су-34 РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, 29 февраля — дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.

Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу! Победа на земле — куется в небе! — отметил генерал Олещук. Николай Олещук Командующий Воздушными силами

Сколько самолетов РФ сбили ПС ВСУ

За последние дни ВСУ уничтожили 11 самолетов россиян, включая этот. Буквально 27 февраля стало известно об ущербе такого же российского Су-34.

23 февраля в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

21 февраля был сбит Су-34. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил. 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.