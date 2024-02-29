За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 99 боевых столкновений. Россия потеряла 1150 окупантов, 23 танка и 41 артиллерийскую систему.
Потери России за прошедшие сутки
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:
1 пункта управления,
2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
4 артиллерийских средствах,
1 средства противовоздушной обороны,
1 станции РЭБ,
1 другой важной цели противника.
За сутки враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Оперативная обстановка на востоке и юге
На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 38 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
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