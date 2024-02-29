За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 99 боевых столкновений. Россия потеряла 1150 окупантов, 23 танка и 41 артиллерийскую систему.

Потери России за прошедшие сутки

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

1 пункта управления,

2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

4 артиллерийских средствах,

1 средства противовоздушной обороны,

1 станции РЭБ,

1 другой важной цели противника.

За сутки враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Оперативная обстановка на востоке и юге

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 38 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.