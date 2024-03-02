Українські військові протягом доби 70 разів вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ та завдали ворогу численних втрат у військовій техніці та живій силі.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 1 ракету, завдав 48 авіаударів та здійснив 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог провів 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.
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