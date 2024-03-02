Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34 та 14 дронів

Під час нічної атаки РФ на Україну 2 березня Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити більшість ворожих цілей ворога.
2 березня Росія атакувала Україна дронами та ракетами
У ніч на 2 березня 2024 року армія РФ випустила по Україні 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклея — Крим.
Щоб відбити нову ворожу атаку були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, повідомляється, що 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку українським воїнам вдалося збити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.
Атака РФ на Одесу та Харківську область 2 березня Є жертви
Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один підʼїзд зруйнований вщент.
Станом на 08:00 ранку відомо вже про 2 загиблих.
Згідно з останніми даними, семеро цивільних були поранені, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні.
Також повідомляється, що в селищі Великий Бурлук, на Харківщині, у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.
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