Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34 та 14 дронів

Під час нічної атаки РФ на Україну 2 березня Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити більшість ворожих цілей ворога.

2 березня Росія атакувала Україна дронами та ракетами

У ніч на 2 березня 2024 року армія РФ випустила по Україні 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклея — Крим.

Щоб відбити нову ворожу атаку були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким… — йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Окрім того, повідомляється, що 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку українським воїнам вдалося збити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.

Атака РФ на Одесу та Харківську область 2 березня Є жертви

Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один підʼїзд зруйнований вщент.

Станом на 08:00 ранку відомо вже про 2 загиблих.

Згідно з останніми даними, семеро цивільних були поранені, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні.