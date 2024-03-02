Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34 та 14 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34 та 14 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ПС ЗСУ
Read in English

Під час нічної атаки РФ на Україну 2 березня Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити більшість ворожих цілей ворога.

2 березня Росія атакувала Україна дронами та ракетами

У ніч на 2 березня 2024 року армія РФ випустила по Україні 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклея — Крим.

Щоб відбити нову ворожу атаку були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким… — йдеться в заяві ПС ЗСУ.

Окрім того, повідомляється, що 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку українським воїнам вдалося збити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.

Атака РФ на Одесу та Харківську область 2 березня Є жертви

Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один підʼїзд зруйнований вщент.

Станом на 08:00 ранку відомо вже про 2 загиблих.

Згідно з останніми даними, семеро цивільних були поранені, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні.

Також повідомляється, що в селищі Великий Бурлук, на Харківщині, у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла з артилерії рекордну кількість населених пунктів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ укріпилися біля Часового Яру — експерти
ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Україну дронами — є загиблі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
атака РФ на Україну 2 березня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?