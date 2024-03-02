Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-34 и 14 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-34 и 14 дронов

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ
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Во время ночной атаки РФ на Украину 2 марта Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить большинство вражеских целей.

2 марта Россия атаковала Украину дронами и ракетами

В ночь на 2 марта 2024 года армия РФ выпустила по Украине 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой областей и 17 ударных беспилотников типа «Shahed» — районы пусков Приморско-Ахтарск — РФ, Балаклея — Крым.

Чтобы отразить новую вражескую атаку, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попадания и падения обломков в Одесской и Харьковской области есть погибшие и пострадавшие. Соболезнования родным и близким… — сказано в заявлении ВС ВСУ.

Кроме того, сообщается, что 1 марта, около 09.00, на восточном направлении украинским воинам удалось сбить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, который пытался нанести удар по позициям ВСУ управляемыми авиабомбами.

Атака РФ на Одессу и Харьковскую область 2 марта. Есть жертвы

Российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания.

По состоянию на 08:00 утра известно уже о двух погибших.

Согласно последним данным, семь гражданских были ранены, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице.

Также сообщается, что в поселке Великий Бурлук, на Харьковщине, в собственном доме из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб 76-летний мужчина.

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