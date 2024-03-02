ВСУ укрепились возле Часова Яра — эксперты

Российские захватчики, вероятно, планируют усилить наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, однако сейчас там продолжаются позиционные бои. Силы обороны Украины сдерживают штурмы интервентов в районе Роботиного и Крынок, а также создали значительные укрепления в районе Часов Яр на Авдеевском направлении.

Что известно о ситуации на востоке Украины

1 марта продолжались позиционные боевые действия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Российские и украинские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Российские "военкоры" опубликовали кадры, на которых якобы видно, как войска РФ наносят удар планирующей бомбой по украинскому понтонному мосту через реку Оскол у Купянска-Узлового (непосредственно юго-восточнее Купянска), и утверждают, что российские войска якобы уничтожили все стационарные мосты через реку Оскол.

Эти отчеты отмечается, что войска РФ, вероятно, повредили стационарные мосты через реку Оскол во время скоординированной ударной кампании в сентябре и октябре 2023 года, хотя эти усилия не смогли в то время изолировать оборону ВСУ к северо-востоку от Купянска и украинские войска. , похоже, еще не сталкиваются с серьезными трудностями с обеспечением позиций на восточном берегу г. Оскол.

Ужесточение российских ударов по украинским переправам вдоль реки Оскол было бы показателем того, что российские войска могут намерены активизировать текущую российскую наступательную операцию на линии Купянск — Сватово — Кременная, — отмечают аналитики. Поделиться

Что известно о ситуации в Донецкой области

1 марта вблизи Бахмута продолжались позиционные бои. Отдельные российские "военкоры" опровергли предварительные заявления РФ о том, что россияне якобы захватили Ивановское (к западу от Бахмута), и утверждали, что те продолжали продвигаться поблизости и в пределах населенного пункта. При этом в ISW не наблюдалось визуального подтверждения недавних заметных тактических достижений России в районе Ивановского.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Берестового и Раздолевки; северо-западнее Бахмута возле Богдановки; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки; и к югу от Бахмута у Южного и Нью-Йорка.

1 марта спикер группировки войск ВСУ "Хортица" капитан Илья Евлаш сообщил, что украинские силы заняли значительные оборонительные позиции вблизи Часова Яра (к западу от Бахмута). Он рассказал, что ВСУ начали готовить Часов Яр к обороне сразу после захвата Россией Бахмута в мае 2023 года и что вокруг населенного пункта есть несколько украинских оборонных "колец".

Евлаш также заявил, что бойцы создали десятки оборонительных позиций размером в отделение и десятки оборонных позиций размером со взвод вблизи Часового Яра, а также укрепление и огневые точки в самом населенном пункте. Евлаш также заявил, что ВСУ создали минные поля и другие оборонные препятствия в районе Часова Яра.

Имеющиеся в ISW изображения показывают, что Силы обороны создали значительные укрепления в форме кольца в районе Часов Яр. По словам Евлаша, потенциальный захват Россией Временного Яра откроет оккупантам пути продвижения в направлении Константиновки (юго-западнее Временного Яра) и что главной оперативной целью интервентов в Донецкой области остается Краматорско-Славянская агломерация (приблизительно 35 км северо-западнее Бахмута) .

Войска РФ недавно продвинулись западнее Авдеевки на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 1 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 29 февраля, свидетельствуют о том, что недавно подразделения 114-й мотострелковой бригады войск РФ недавно продвинулись к юго-восточной окраине Орловки (к западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 марта, указывают на то, что подразделения российской 15-й мотострелковой бригады РФ недавно продвинулись к восточным Бердичам (к северо-западу от Авдеевки).

Российский военкор повторил существующие заявления о том, что ВСУ отошли с н.п. Тоненькое (к западу от Авдеевки) и что войска РФ полностью захватили Орловку. Между тем, аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что российские силы действуют в Тоненьке или Орловке.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Семеновки и юго-западнее Авдеевки в районе Невельского и Первомайского. Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении войска РФ усиливают огонь по косвенному наведению и увеличивают численность штурмовых групп до размера "батальонной тактической группы". Он также заявил, что российские силы направляют подкрепление для наступательных операций в районе Авдеевки, и признал, что войска РФ недавно добились неопределенных локальных успехов.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев на западе и юго-западе от города Донецка 1 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 1 марта, свидетельствуют о том, что недавно подразделения 39-й мотострелковой бригады войск РФ совершили незначительное продвижение в южной Новомихайловке (юго-западнее города Донецка).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 марта, показывают, что российские захватчики недавно продвинулись к востоку от Победы (юго-западнее города Донецка). Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали действовать на южной окраине Красногоровки (к западу от Донецка), хотя украинские военные официальные лица заявили, что ВСУ вытеснили российские войска из Красногоровки 27 февраля.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

1 марта продолжались позиционные бои в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Позиционные бои шли к юго-востоку от Великой Новоселки вблизи Новодонецкого и Золотой Нивы; к югу от Великой Новоселки возле Урожайного; и юго-западнее Великой Новоселки вблизи Марфополя, Шевченко и Малиновки.

Что известно о "Южной оси"

1 марта продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботиного. Российский "военкор" утверждал, что разрушения в пределах Роботиного усложняют войскам РФ установление плацдарма, и что оккупантам приходится регулярно маневрировать в пределах спорной "серой зоны" в поселке.

1 марта продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок. Российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы пытаются зачистить территорию близ Крынок.

Российские источники утверждали, что ВСУ нанесли серию ударов по российским объектам вблизи оккупированных Севастополя, Евпатории, Саков и Симферополя в Крыму. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы сбили до десяти неопределенных воздушных целей.