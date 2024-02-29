ВСУ блокируют продвижение армии РФ в сторону Часового Яра — ОСУВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ блокируют продвижение армии РФ в сторону Часового Яра — ОСУВ "Хортица"

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны "Хортица" Ильи Евлаша, в районе Бахмута в Донецкой области ключевой задачей оккупационной российской армии сейчас является продвижение в сторону Часового Яра.

Что известно о ситуации в районе Бахмута и попытках окупантов продвинуться к Часовому Яру

Это сейчас основной пункт, куда враг устремляет все свое внимание и пытается двигаться вперед, отмечает Евлаш.

Он подчеркнул, что украинские военные сопротивляются попыткам врага продвинуться в сторону Часового Яра.

В районе Часового Яра построено несколько кругов обороны с длительными оборонительными сооружениями, так называемыми дотами. Кроме того, возведены минные противотанковые и противопехотные поля по угрожающим направлениям, где может продвигаться враг. Брошена колючая проволока, а также "зубы дракона", и "ежи" стоят на наиболее опасных направлениях, - объясняет Евлаш.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что российские оккупанты очень активно используют все имеющиеся вооружения и собственные резервы вблизи населенного пункта Терны, в районе реки Черный Жеребец.

Он также добавил, что враг ведет наступление в районе Бахмута, вблизи населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

В частности, боевые действия в Богдановке идут в пределах города.

Однако, как подчеркнул Евлаш, враг активно стягивает туда резервы, тяжелую технику, атакует дронами.

При этом украинские военные решительно отражают волны вражеских атак, уничтожая наступательный потенциал окупантов.

Что известно о ситуации на Купянском направлении

Евлаш подчеркнул, что враг стремится выйти на барьерный рубеж в районе Синьковки Харьковщины.

Основной целью противника остается Купянск. Противник не жалеет туда своих резервов, личного состава, техники и боеприпасов, пытаясь найти слабое место и прорвать нашу оборону, отмечает спикер ОСУВ "Хортица".

Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила 122.5 тыс. личного состава, однако это количество сохраняется еще с осени прошлого года.

Враг постоянно пополняет свои ранее утраченные силы новыми резервами и на восстановление батальона у него выходит где-то от трех до семи дней. То есть интенсивность очень безумная, противник продолжает интенсифицировать и пытается повышать уровень боевых действий до проведения так называемых выборов в России, потому что им нужно отчитаться, продемонстрировать свою так называемую "победу". Наши бойцы сдерживают противники, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

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