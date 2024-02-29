По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны "Хортица" Ильи Евлаша, в районе Бахмута в Донецкой области ключевой задачей оккупационной российской армии сейчас является продвижение в сторону Часового Яра.
Что известно о ситуации в районе Бахмута и попытках окупантов продвинуться к Часовому Яру
Он подчеркнул, что украинские военные сопротивляются попыткам врага продвинуться в сторону Часового Яра.
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что российские оккупанты очень активно используют все имеющиеся вооружения и собственные резервы вблизи населенного пункта Терны, в районе реки Черный Жеребец.
Он также добавил, что враг ведет наступление в районе Бахмута, вблизи населенных пунктов Ивановское и Богдановка.
В частности, боевые действия в Богдановке идут в пределах города.
Однако, как подчеркнул Евлаш, враг активно стягивает туда резервы, тяжелую технику, атакует дронами.
При этом украинские военные решительно отражают волны вражеских атак, уничтожая наступательный потенциал окупантов.
Что известно о ситуации на Купянском направлении
Евлаш подчеркнул, что враг стремится выйти на барьерный рубеж в районе Синьковки Харьковщины.
Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила 122.5 тыс. личного состава, однако это количество сохраняется еще с осени прошлого года.
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