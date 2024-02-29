ЗСУ блокують просування армії РФ у бік Часового Яру — ОСУВ "Хортиця"

За словами керівника Об'єднаного пресцентру Сил оборони “Хортиця” Іллі Євлаша, в районі Бахмута на Донеччині ключовою задачею окупаційної російської армії наразі є просування у бік Часового Яру.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута та спроби окупантів просунутись до Часового Яру

Це зараз основний пункт, куди ворог спрямовує всю свою увагу та намагається рухатися вперед, — зазначає Євлаш. Поширити

Він підкреслив, що українські військові чинять опір спробам ворога просунутись у бік Часового Яру.

В районі Часового Яру зведено декілька кіл оборони з довготривалими оборонними спорудами, так званими дотами. Крім того, зведені мінні протитанкові та протипіхотні поля на загрозливих напрямках, де може просуватися ворог. Кинуто колючий дріт, а також "зуби дракона", і "їжаки" стоять на найбільш небезпечних напрямках, — пояснює Євлаш. Поширити

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що російські окупанти дуже активно використовують усі наявні озброєння та власні резерви поблизу населеного пункту Терни, в районі річки Чорний Жеребець.

Він також додав, що ворог веде наступ в районі Бахмута, поблизу населених пунктів Іванівське та Богданівка.

Зокрема, бойові дії у Богданівці точаться у межах міста.

Однак, як підкреслив Євлаш, ворог активно стягує туди резерви, важку техніку, атакує дронами.

При цьому українські військові рішуче відбивають хвилі ворожих атак, знищуючи наступальний потенціал окупантів.

Що відомо про ситуацію на Куп’янському напрямку

Євлаш підкреслив, що ворог прагне вийти на бар’єрний рубіж в районі Синьківки на Харківщині.

Основною метою противника залишається Куп’янськ. Противник не шкодує туди своїх резервів, особового складу, техніки та боєприпасів, намагаючись знайти слабке місце та прорвати нашу оборону, — зазначає речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку Росія зосередила 122.5 тис особового складу, проте ця кількість зберігається ще з осені минулого року.