День військового журналіста. Фітьо поділився яскравими фото літописців історії війни
Категорія
Україна
Дата публікації

День військового журналіста. Фітьо поділився яскравими фото літописців історії війни

Володимир Фітьо
День військового журналіста

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято.

День військового журналіста

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо показав українських військових журналістів — людей, які показують війну без прикрас.

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Це літописці історії. Вони першими будуть свідками нашої перемоги. Цю перемогу мужні хлопці і дівчата у фото і відео передадуть цілому світу. А потім ми будемо розбирати свої архіви. І плакати! І сміятися! І тішитись! І гордитись! — написав Фітьо.

Фото: Володимир Фітьо
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День військового журналіста в Україні відзначають з 2018 року.

Фото: Володимир Фітьо

День військового журналіста: що відомо

16 лютого 2015 року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання загинув редактор редакції телебачення Телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін.

З 2018 року за наказом міністра оборони щорічно 16 лютого проводяться заходи з відзначення кращих військових журналістів, прес-офіцерів, офіцерів зі зв'язків з громадськістю.

Також саме це день пам'яті, коли вшановують військових журналістів, які виконували завдання у зоні бойових дій.

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