День військового журналіста. Фітьо поділився яскравими фото літописців історії війни

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято.

День військового журналіста

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо показав українських військових журналістів — людей, які показують війну без прикрас.

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Це літописці історії. Вони першими будуть свідками нашої перемоги. Цю перемогу мужні хлопці і дівчата у фото і відео передадуть цілому світу. А потім ми будемо розбирати свої архіви. І плакати! І сміятися! І тішитись! І гордитись! — написав Фітьо. Поширити

Фото: Володимир Фітьо

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День військового журналіста в Україні відзначають з 2018 року.

Фото: Володимир Фітьо

День військового журналіста: що відомо

16 лютого 2015 року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання загинув редактор редакції телебачення Телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін.

З 2018 року за наказом міністра оборони щорічно 16 лютого проводяться заходи з відзначення кращих військових журналістів, прес-офіцерів, офіцерів зі зв'язків з громадськістю.

Також саме це день пам'яті, коли вшановують військових журналістів, які виконували завдання у зоні бойових дій.