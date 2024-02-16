День військового журналіста. Фітьо поділився яскравими фото літописців історії війни

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято.
День військового журналіста
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо показав українських військових журналістів — людей, які показують війну без прикрас.
День військового журналіста в Україні відзначають з 2018 року.
День військового журналіста: що відомо
16 лютого 2015 року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання загинув редактор редакції телебачення Телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін.
З 2018 року за наказом міністра оборони щорічно 16 лютого проводяться заходи з відзначення кращих військових журналістів, прес-офіцерів, офіцерів зі зв'язків з громадськістю.
Також саме це день пам'яті, коли вшановують військових журналістів, які виконували завдання у зоні бойових дій.
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