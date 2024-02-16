День военного журналиста. Фитьо поделился яркими фото летописцев истории войны

16 февраля в Украине военные журналисты отмечают свой профессиональный праздник.
День военного журналиста
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо показал украинских военных журналистов — людей, показывающих войну без украшений.
День военного журналиста в Украине отмечается с 2018 года.
День военного журналиста: что известно
16 февраля 2015 неподалеку от города Дебальцево во время выполнения боевого задания погиб редактор редакции телевидения Телерадиостудии Министерства обороны Украины «Бриз» капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин.
С 2018 года по приказу министра обороны ежегодно 16 февраля проводятся мероприятия по празднованию лучших военных журналистов, пресс-офицеров, офицеров по связям с общественностью.
Также именно это день памяти, когда чествуют военных журналистов, выполнявших задания в зоне боевых действий.
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