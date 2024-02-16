День военного журналиста. Фитьо поделился яркими фото летописцев истории войны

День военного журналиста

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо показал украинских военных журналистов — людей, показывающих войну без украшений.

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Это летописцы истории. Они будут первыми свидетелями нашей победы. Эту победу мужественные ребята в фото и видео передадут по всему миру. А потом мы будем разбирать свои архивы. И плакать! И смеяться! И радоваться! И гордиться! — написал Фитьо. Поделиться

Фото: Владимир Фитьо

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День военного журналиста в Украине отмечается с 2018 года.

Фото: Владимир Фитьо

День военного журналиста: что известно

16 февраля 2015 неподалеку от города Дебальцево во время выполнения боевого задания погиб редактор редакции телевидения Телерадиостудии Министерства обороны Украины «Бриз» капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин.

С 2018 года по приказу министра обороны ежегодно 16 февраля проводятся мероприятия по празднованию лучших военных журналистов, пресс-офицеров, офицеров по связям с общественностью.

Также именно это день памяти, когда чествуют военных журналистов, выполнявших задания в зоне боевых действий.