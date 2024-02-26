За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, злочинна армія РФ вже доволі близько підійшла до міста Часів Яр на Доннеччині, проте легко російським окупантам не буде.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Євлаш підкреслив, що в районі Часового Яру українські військові продовжують зводити оборонні укріплення, що обіцяє проблеми російським окупантам із просуванням у цьому районі.
Речник ОСУВ “Хортиця” додав, що українські військові битимуть по злочинцях з армії РФ з усіх напрямків та з усього наявного озброєння.
Євлаш зазначив, що наразі російські окупанти вже пробують штурмувати позиції ЗСУ в районі Часового Яру, атакуючи і в лоб, і з флангів.
Зокрема, ворог використовує штурмові загони поблизу населених пунктів Іванівське та Богданівка.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією командира батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковника Сергія Сідоріна, наразі російські окупанти дістались до околиць Іванівського і утримують позиції там.
Він зазначив, що на Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій.
За минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень з противником.
Сідорін підкреслив, що російські окупанти будуть рухатись у напрямку Часового Яру.
За його словами, злочинці армії РФ хочуть захопити цей населений пункт і звідти контролювати прилеглі території.
Військовий зазначив, що у такому разі маневри ЗСУ будуть значно ускладнені і ситуація загостриться.
Офіцер повідомив, що противник свої наступальні дії супроводжує застосуванням авіації, завдає ударів як по передньому краю, так і безпосередньо по населеному пункту Часів Яр, де залишається багато цивільного населення.
Він додав, що у ворога багато резервів та техніки.
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