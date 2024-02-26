Армія РФ просувається у бік Часового Яру — ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ просувається у бік Часового Яру — ОСУВ "Хортиця"

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, злочинна армія РФ вже доволі близько підійшла до міста Часів Яр на Доннеччині, проте легко російським окупантам не буде. 

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Євлаш підкреслив, що в районі Часового Яру українські військові продовжують зводити оборонні укріплення, що обіцяє проблеми російським окупантам із просуванням у цьому районі.

Речник ОСУВ “Хортиця” додав, що українські військові битимуть по злочинцях з армії РФ з усіх напрямків та з усього наявного озброєння.

Євлаш зазначив, що наразі російські окупанти вже пробують штурмувати позиції ЗСУ в районі Часового Яру, атакуючи і в лоб, і з флангів.

Зокрема, ворог використовує штурмові загони поблизу населених пунктів Іванівське та Богданівка.

Земля там досить м'яка зараз, якщо можна так сказати. Пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей – 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту, - пояснює речник ОСУВ “Хортиця”.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією командира батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковника Сергія Сідоріна, наразі російські окупанти дістались до околиць Іванівського і утримують позиції там.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій.

За минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень з противником.

Найгарячішими точками є населені пункти Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує там утримувати позиції, - зазначає військовий.

Сідорін підкреслив, що російські окупанти будуть рухатись у напрямку Часового Яру.

За його словами, злочинці армії РФ хочуть захопити цей населений пункт і звідти контролювати прилеглі території.

Військовий зазначив, що у такому разі маневри ЗСУ будуть значно ускладнені і ситуація загостриться.

Офіцер повідомив, що противник свої наступальні дії супроводжує застосуванням авіації, завдає ударів як по передньому краю, так і безпосередньо по населеному пункту Часів Яр, де залишається багато цивільного населення.

Він додав, що у ворога багато резервів та техніки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ обстріляла Часів Яр на Донеччині: загинула людина
РФ обстріляла Часів Яр на Донеччині: загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Часів Яр: є загиблі та поранені
Армія РФ обстріляла Часів Яр: є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала касетними боєприпасами Часів Яр на Донеччині
Армія РФ атакувала касетними боєприпасами Часів Яр на Донеччині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?