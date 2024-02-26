За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, злочинна армія РФ вже доволі близько підійшла до міста Часів Яр на Доннеччині, проте легко російським окупантам не буде.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Євлаш підкреслив, що в районі Часового Яру українські військові продовжують зводити оборонні укріплення, що обіцяє проблеми російським окупантам із просуванням у цьому районі.

Речник ОСУВ “Хортиця” додав, що українські військові битимуть по злочинцях з армії РФ з усіх напрямків та з усього наявного озброєння.

Євлаш зазначив, що наразі російські окупанти вже пробують штурмувати позиції ЗСУ в районі Часового Яру, атакуючи і в лоб, і з флангів.

Зокрема, ворог використовує штурмові загони поблизу населених пунктів Іванівське та Богданівка.

Земля там досить м'яка зараз, якщо можна так сказати. Пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей – 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту, - пояснює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією командира батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковника Сергія Сідоріна, наразі російські окупанти дістались до околиць Іванівського і утримують позиції там.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій.

За минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень з противником.

Найгарячішими точками є населені пункти Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує там утримувати позиції, - зазначає військовий. Поширити

Сідорін підкреслив, що російські окупанти будуть рухатись у напрямку Часового Яру.

За його словами, злочинці армії РФ хочуть захопити цей населений пункт і звідти контролювати прилеглі території.

Військовий зазначив, що у такому разі маневри ЗСУ будуть значно ускладнені і ситуація загостриться.

Офіцер повідомив, що противник свої наступальні дії супроводжує застосуванням авіації, завдає ударів як по передньому краю, так і безпосередньо по населеному пункту Часів Яр, де залишається багато цивільного населення.

Він додав, що у ворога багато резервів та техніки.