По информации спикера ОСГВ "Хортица" Ильи Евлаша, преступная армия РФ уже довольно близко подошла к городу Часов Яр в Донецкой области, однако легко российским оккупантам не будет.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Евлаш подчеркнул, что в районе Часового Яра украинские военные продолжают возводить оборонные укрепления, что сулит проблемы российским оккупантам с продвижением в этом районе.

Спикер ОСУВ "Хортица" добавил, что украинские военные будут бить по преступникам из армии РФ по всем направлениям и по всему вооружению.

Евлаш отметил, что в настоящее время российские оккупанты уже пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Часового Яра, атакуя и в лоб, и с флангов.

В частности, враг использует штурмовые отряды вблизи населённых пунктов Ивановское и Богдановка.

Земля там достаточно мягкая сейчас, если можно так сказать. Пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек – 5-6, и на таких аппаратах добираются до линии фронта, - объясняет пресс-секретарь ОСУВ "Хортица". Поделиться

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации командира батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковника Сергея Сидорина, российские оккупанты добрались до окрестностей Ивановского и удерживают позиции там.

Он отметил, что на Бахмутском направлении противник наращивает свои усилия по проведению наступательных действий.

За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений с противником.

Самыми горячими точками являются населенные пункты Ивановское и территория к югу от Богдановки, где, к сожалению, противник имел частичный успех - захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское и продолжает там удерживать позиции, - отмечает военный. Поделиться

Сидорин подчеркнул, что российские оккупанты будут двигаться в направлении Часового Яра.

По его словам, преступники армии РФ хотят захватить этот населенный пункт и оттуда контролировать близлежащие территории.

Военный отметил, что в таком случае маневры ВСУ будут значительно усложнены и ситуация обострится.

Офицер сообщил, что противник свои наступательные действия сопровождает применением авиации, наносит удары как по переднему краю, так и непосредственно по населенному пункту Часов Яр, где остается много гражданского населения.

Он добавил, что у врага много резервов и техники.