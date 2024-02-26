По информации спикера ОСГВ "Хортица" Ильи Евлаша, преступная армия РФ уже довольно близко подошла к городу Часов Яр в Донецкой области, однако легко российским оккупантам не будет.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
Евлаш подчеркнул, что в районе Часового Яра украинские военные продолжают возводить оборонные укрепления, что сулит проблемы российским оккупантам с продвижением в этом районе.
Спикер ОСУВ "Хортица" добавил, что украинские военные будут бить по преступникам из армии РФ по всем направлениям и по всему вооружению.
Евлаш отметил, что в настоящее время российские оккупанты уже пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Часового Яра, атакуя и в лоб, и с флангов.
В частности, враг использует штурмовые отряды вблизи населённых пунктов Ивановское и Богдановка.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации командира батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковника Сергея Сидорина, российские оккупанты добрались до окрестностей Ивановского и удерживают позиции там.
Он отметил, что на Бахмутском направлении противник наращивает свои усилия по проведению наступательных действий.
За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений с противником.
Сидорин подчеркнул, что российские оккупанты будут двигаться в направлении Часового Яра.
По его словам, преступники армии РФ хотят захватить этот населенный пункт и оттуда контролировать близлежащие территории.
Военный отметил, что в таком случае маневры ВСУ будут значительно усложнены и ситуация обострится.
Офицер сообщил, что противник свои наступательные действия сопровождает применением авиации, наносит удары как по переднему краю, так и непосредственно по населенному пункту Часов Яр, где остается много гражданского населения.
Он добавил, что у врага много резервов и техники.
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