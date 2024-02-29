В столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания в Херсонской области погибли воины 73-го морского центра специальных операций.
Бойцы ССО погибли во время боевого задания
В заявлении ССО отметили, что погибшие бойцы обеспечивали уход основных сил группы после выполнения специальной задачи.
Там добавили, что сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.
Что известно
Накануне вечером пропагандистские российские СМИ распространили информацию о якобы неудавшейся попытке высадки бойцов 73-го морского центра ССО на Тендровскую косу на оккупированной части Херсонской области.
Один из российских Telegram-каналов писал, что на Тендеровскую косу пыталась высадиться группа из 5 лодок. По словам россиян, 4 из них подбили, а пятая смогла убежать.
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