Во время боевой задачи погибли воины 73-го морского центра ССО
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Украина
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Во время боевой задачи погибли воины 73-го морского центра ССО

ССО
ССО
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В столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания в Херсонской области погибли воины 73-го морского центра специальных операций.

Бойцы ССО погибли во время боевого задания

В заявлении ССО отметили, что погибшие бойцы обеспечивали уход основных сил группы после выполнения специальной задачи.

Там добавили, что сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.

Всегда помните какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим собратьям! Искренние соболезнования семьям погибших!

Что известно

Накануне вечером пропагандистские российские СМИ распространили информацию о якобы неудавшейся попытке высадки бойцов 73-го морского центра ССО на Тендровскую косу на оккупированной части Херсонской области.

Один из российских Telegram-каналов писал, что на Тендеровскую косу пыталась высадиться группа из 5 лодок. По словам россиян, 4 из них подбили, а пятая смогла убежать.

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