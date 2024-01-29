ССО уничтожили опорные пункты россиян на Запорожье и установили там флаг Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО уничтожили опорные пункты россиян на Запорожье и установили там флаг Украины — видео

ССО
ССО
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Силы спецопераций ВСУ показали украинцам, как им удалось разгромить опорные пункты армии РФ на Запорожском направлении.

ССО похвастались новой успешной спецоперацией

Как сообщает пресс-служба ССО, операторам одного из подразделений спецназначения во время ведения разведки на Запорожском направлении удалось обнаружить два опорных пункта российских захватчиков.

Сразу было принято решение об их безотлагательном уничтожении с целью улучшения тактической обстановки.

По словам бойцов ССО, по вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК.

В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены до основания. Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это – украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтое знамя (как именно – смотрите на видео), - отмечает пресс-служба ССО.

Потери армии РФ по состоянию на 29 января:

  • личного состава – около 383 180 (+1 070) человек,

  • танков − 6 290 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин − 11 696 (+25) ед,

  • артиллерийских систем − 9 113 (+16) ед,

  • РСЗО − 972 (+0) ед,

  • средств ПВО − 660 (+0) ед,

  • самолетов − 331 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед,

  • крылатых ракет − 1 846 (+1) ед,

  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 149 (+46) ед,

  • специальной техники – 1 443 (+7) ед.

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