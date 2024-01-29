ССО уничтожили опорные пункты россиян на Запорожье и установили там флаг Украины — видео

Силы спецопераций ВСУ показали украинцам, как им удалось разгромить опорные пункты армии РФ на Запорожском направлении.

ССО похвастались новой успешной спецоперацией

Как сообщает пресс-служба ССО, операторам одного из подразделений спецназначения во время ведения разведки на Запорожском направлении удалось обнаружить два опорных пункта российских захватчиков.

Сразу было принято решение об их безотлагательном уничтожении с целью улучшения тактической обстановки.

По словам бойцов ССО, по вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК.

В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены до основания. Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это – украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтое знамя (как именно – смотрите на видео), - отмечает пресс-служба ССО. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 29 января: