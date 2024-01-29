ССО уничтожили опорные пункты россиян на Запорожье и установили там флаг Украины — видео

Силы спецопераций ВСУ показали украинцам, как им удалось разгромить опорные пункты армии РФ на Запорожском направлении.
ССО похвастались новой успешной спецоперацией
Как сообщает пресс-служба ССО, операторам одного из подразделений спецназначения во время ведения разведки на Запорожском направлении удалось обнаружить два опорных пункта российских захватчиков.
Сразу было принято решение об их безотлагательном уничтожении с целью улучшения тактической обстановки.
По словам бойцов ССО, по вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК.
Потери армии РФ по состоянию на 29 января:
личного состава – около 383 180 (+1 070) человек,
танков − 6 290 (+10) ед,
боевых бронированных машин − 11 696 (+25) ед,
артиллерийских систем − 9 113 (+16) ед,
РСЗО − 972 (+0) ед,
средств ПВО − 660 (+0) ед,
самолетов − 331 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед,
крылатых ракет − 1 846 (+1) ед,
кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 12 149 (+46) ед,
специальной техники – 1 443 (+7) ед.
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