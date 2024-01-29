Россия в третий раз модернизировала "Шахед". Что изменилось

Новая боевая часть дрона-камикадзе Shahed-136 имеет индекс "БСТ-52" и является продолжением предыдущей "МСНИ". Во время модернизации она получила дополнительный кумулятивный и воспламеняющий эффекты.

РФ в третий раз модернизировала "Шахед"

Это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом "БСФ".

Новая боевая часть была найдена в "черном" Shahed-136, которую россияне применили на днях во время ударов против Украины. В частности, фото БпЛА были обнародованы Национальной полицией.

Маркировка боевой части содержит индекс "БСТ-52", а также номер 206-2-23, указывающий на то, что ее произвели в 2023 году. Точное значение "206-2" анализируется.

Что изменилось

Боевая часть получила кумулятивную выемку, отвечающую за создание кумулятивной струи.

В то же время наиболее опасным является дополнительный термический эффект при взрыве модернизированного "Шахеда", который обеспечивается установленными внутрь боевой части зажигательными элементами. Вероятно, речь идет о термических "шашках".

"В общем попытка создать столь разнообразную по эффектам боевую часть в РФ в целом чем-то следует оригинальной боевой части Shahed-136 иранского производства. Она имела большое количество кумулятивных воронок, что прямо указывало на непонимание ее разработчиков физических процессов образования кумулятивной струи, а также готовы поражать ", - пишет издание.

Отмечается, что боевые части с индексом БСФ, которая, скорее всего, используется в других российских ракетах, уже не замечаются.

Вероятно, что "БСТ-52" в будущем также заменит "МСНИ", которая, скорее, также является штатной боевой частью другой российской ракеты.