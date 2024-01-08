Россия выпустила по Украине 51 ракету и 8 шахедов

В ночь на 8 января армия РФ нанесла массированный удар по мирным городам Украины, применив для этого крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА.
Силы ПВО озвучили результаты своей работы в ходе новой ракетной атаки РФ 8 января
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения врага:
8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ.;
7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл – РФ.;
4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);
24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – РФ.)
8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл. – рф.;
6 баллистических ракет «Искандер-М» из районов Джанкой, Чауда – Крым;
2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).
Защитники неба смогли успешно уничтожить 8 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Что также важно понимать, не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.
По словам представителей ПС ВСУ, под удары противника 8 января попали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.
Армия РФ совершила атаку на разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, были направлены на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области.
В нескольких областях Украины погибли люди в результате атак РФ
В Запорожье российские ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. По оперативным данным, три человека пострадали. Известно об одной погибшей.
В Кривом Роге одна женщина погибла, еще три человека могут находиться под завалами. Враг бил по ТЦ и частным домам.
Еще одна женщина погибла в Харьковской области. Два человека смогли спасти из-под завалов.
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