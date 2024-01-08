Росія випустила по Україні 51 ракету та 8 шахедів

У ніч на 8 січня армія РФ завдала масованого удару по мирних містах України, застосувавши для цього крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи під час нової ракетної атаки РФ 8 січня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, загалом було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу ворога:

8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ - РФ.;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл - РФ.;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – РФ.)

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Захисники неба змогли успішно знищити 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Що також важливо розуміти, не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

За словами представників ПС ЗСУ, під удари ворога 8 січня потрапили об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

Армія РФ здійснила атаку різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, були спрямовані на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

У декількох областях України загинули люди внаслідок атак РФ

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Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки. Поширити

У Кривому Розі одна жінка загинула, ще троє людей можуть перебувати під завалами. Ворог бив по ТЦ та приватних будинках.

Ще одна жінка загинула у Харківській області. Двох людей змогли врятувати з-під завалів.