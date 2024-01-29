Росія втретє модернізувала "Шахед". Що змінилося
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Росія втретє модернізувала "Шахед". Що змінилося

Шахед
Джерело:  Defense Express

Нова бойова частина дрона-камікадзе Shahed-136 має індекс "БСТ-52" та є продовженням попередньої "МСНИ". Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти.

РФ втретє модернізувала "Шахед"

Як пише видання, це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".

Нова бойова частина була знайдена в "чорному" Shahed-136, яку росіяни застосували днями під час ударів проти України. Зокрема фото БпЛА були оприлюднені Національною поліцією.

Маркування бойової частини містить індекс "БСТ-52", а також містить номер 206-2-23, який вказує на те, що її виробили у 2023 році. Точне значення "206-2" аналізується.

Що змінилось

Бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю.

Водночас найнебезпечнішим є додатковий термічний ефект при вибуху модернізованого "Шахеда", який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами. Ймовірно, мова йде про термічні "шашки".

"Загалом спроба створити настільки різноманітну за ефектами бойову частину у РФ в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину Shahed-136 іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струменя, а також готові уражаючі елементи", — пише видання.

Зазначається, що бойові частини з індексом "БСФ", яка, скоріш за все, використовується в інших російських ракетах, вже не помічаються.

Ймовірно, що "БСТ-52" в майбутньому також замінить "МСНИ", яка скоріш також є штатною бойовою частиною іншої російської ракети.

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