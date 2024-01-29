ССО знищили опорні пункти росіян на Запоріжжі і встановили там стяг України — відео

Сили спецоперацій ЗСУ показали українцям, як їм вдалося розтрощити опорні пункти армії РФ на Запорізькому напрямку.
ССО похизувалися новою успішною спецоперацією
Як повідомляє пресслужба ССО, операторам одного з підрозділів спецпризначення під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку вдалося виявити два опорних пункти російських загарбників.
Одразу було ухвалене рішення про їхнє невідкладне знищення з метою покращення тактичної обстановки.
За словами бійців ССО, по ворожих цілях було завдано вогневих уражень ударними БпАК.
Втрати армії РФ станом на 29 січня:
особового складу − близько 383 180 (+1 070) осіб,
танків − 6 290 (+10) од,
бойових броньованих машин − 11 696 (+25) од,
артилерійських систем − 9 113 (+16) од,
РСЗВ − 972 (+0) од,
засобів ППО − 660 (+0) од,
літаків − 331 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 049 (+8) од,
крилатих ракет − 1 846 (+1) од,
кораблів/катерів − 23 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 12 149 (+46) од,
спеціальної техніки − 1 443 (+7) од.
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