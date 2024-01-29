ССО знищили опорні пункти росіян на Запоріжжі і встановили там стяг України — відео

Сили спецоперацій ЗСУ показали українцям, як їм вдалося розтрощити опорні пункти армії РФ на Запорізькому напрямку.

ССО похизувалися новою успішною спецоперацією

Як повідомляє пресслужба ССО, операторам одного з підрозділів спецпризначення під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку вдалося виявити два опорних пункти російських загарбників.

Одразу було ухвалене рішення про їхнє невідкладне знищення з метою покращення тактичної обстановки.

За словами бійців ССО, по ворожих цілях було завдано вогневих уражень ударними БпАК.

У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент. Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це – українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор (як саме – дивіться на відео), - зазначає пресслужба ССО. Поширити

Втрати армії РФ станом на 29 січня: