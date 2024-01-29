ССО знищили опорні пункти росіян на Запоріжжі і встановили там стяг України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО знищили опорні пункти росіян на Запоріжжі і встановили там стяг України — відео

ССО
ССО
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Сили спецоперацій ЗСУ показали українцям, як їм вдалося розтрощити опорні пункти армії РФ на Запорізькому напрямку.

ССО похизувалися новою успішною спецоперацією

Як повідомляє пресслужба ССО, операторам одного з підрозділів спецпризначення під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку вдалося виявити два опорних пункти російських загарбників.

Одразу було ухвалене рішення про їхнє невідкладне знищення з метою покращення тактичної обстановки.

За словами бійців ССО, по ворожих цілях було завдано вогневих уражень ударними БпАК.

У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент. Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це – українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор (як саме – дивіться на відео), - зазначає пресслужба ССО.

Втрати армії РФ станом на 29 січня:

  • особового складу − близько 383 180 (+1 070) осіб,

  • танків − 6 290 (+10) од,

  • бойових броньованих машин − 11 696 (+25) од,

  • артилерійських систем − 9 113 (+16) од,

  • РСЗВ − 972 (+0) од,

  • засобів ППО − 660 (+0) од,

  • літаків − 331 (+0) од,

  • гелікоптерів − 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 049 (+8) од,

  • крилатих ракет − 1 846 (+1) од,

  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 149 (+46) од,

  • спеціальної техніки − 1 443 (+7) од.

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