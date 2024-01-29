Росія програє битву за Чорне море — The Economist

Редакція видання The Economist дійшла висновку, що Росія опинилася на межі поразки у Чорному морі, оскільки Україна не лише відновлює морську торгівлю, обходячи російську блокаду, а також зміцнює свої позиції.

Росія втрачає Чорне море. Як це коментують аналітики

19 вересня 2023 року з порту Чорноморськ вийшло судно "RESILIENT AFRICA" з 3 тисячами тонн української пшениці.

Що важливо розуміти, це було перше судно, яке використало новий морський коридор України, створений після зриву зернової угоди за посередництва ООН.

Попри погрози Росії влаштувати обстріл судна, жодних провокацій того дня не було. Так і почалася нова історія тріумфу України у Чорному морі.

За словами аналітиків, створений офіційним Києвом морський коридор був та залишається ризикованою ідеєю, однак дуже важливою для України.

Що важливо розуміти, до 24 лютого 2022 року 60% торгівлі нашої держави здійснювалося через глибоководні порти, які віками використовували для виходу на ринки Африки та Близького Сходу.

Ми вірили, що це спрацює, але йшлося про переконання інших, – пояснив журналістам Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України. Поширити

Окрім того, наголошується, що станом на грудень 2023 рок, з Одещини експортували 6,3 мільйона тонн українських товарів.

Ба більше, 3 порти регіону: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", – майже повернулися до довоєнних об'ємів торгівлі.

Як Україна вдалося вигнати російські кораблі з Чорного моря

Як пояснює речник ВМС України Дмитро Плетенчук, успішна операція наших захисників складалася з кількох етапів.

По-перше. Ще у березні 2022 року ЗСУ перешкодили десантній операції ворога й не дали росіянам оточити Одесу.

По-друге. Українським силам вдалося створити 100-мильну буферну зону в північно-західній частині Чорного моря після знищення російського флагмана "Москва" та повернути контроль над стратегічним островом Зміїний.

По-третє. ЗСУ потужними ракетними ударами змогли вигнати російський флот з північно-західної, центральної та навіть південно-західної частин Чорного моря.