СБУ заявляє про розкрадання 32 суден торговельного флоту України

Колишні депутати ОПЗЖ вкрали 32 судна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство". Цю масштабну схему вдалося викрити СБУ спільно з НАБУ та САП.

Розкрадання суден торговельного флоту України. СБУ повідомила подробиці

Згідно з даними СБУ, 32 вкрадених баржі вартували понад 80 млн грн.

Ця схема буда організована двома колишніми депутатами Одеської обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільником судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію. Поширити

У СБУ повідомляють, що після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу.

Після цього їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема на території України, але уже під іншою реєстрацією.

Команді СБУ вдалося встановити місцезнаходження всіх викрадених суден. Їхній арешт уже відбувся.

В результаті проведення експертиз стало відомо, що «нові» плавзасоби дійсно виготовлялися із комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства.

Яке покарання загрожує організаторам схеми

Пресслужба СБУ звертає увагу на те, що на підставі зібраних доказів, трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу:

▪️ ⁠ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

▪️ ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

▪️ ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.