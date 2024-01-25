Бывшие депутаты ОПЗЖ украли 32 судна государственной компании "Украинское Дунайское пароходство". Эту масштабную схему удалось разоблачить СБУ совместно с НАБУ и САП.

Похищение судов торгового флота Украины. СБУ сообщила подробности

Согласно данным СБУ, 32 украденных баржи стояли более 80 млн грн.

Эта схема была организована двумя бывшими депутатами Одесского областного совета от запрещенной партии ОПЗЖ и экс-главой судоходной компании.

В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой по аренде вышеупомянутых судов. Однако вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию. Поделиться

В СБУ сообщают, что после этого судно переправили в одну из стран Ближнего Востока.

После этого их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях. В частности, на территории Украины, но уже под другой регистрацией.

Команде СБУ удалось установить местонахождение всех похищенных судов. Их арест уже состоялся.

В результате проведения экспертиз стало известно, что новые плавсредства действительно изготавливались из комплектующих речных плавсредств государственного предприятия.

Какое наказание грозит организаторам схемы

Пресс-служба СБУ обращает внимание на то, что на основании собранных доказательств, трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса:

▪️ ⁠ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах);

▪️ ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом с использованием служебного положения, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах);

▪️ ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.