Россия проигрывает битву за Черное море — The Economist

Редакция издания The Economist пришла к выводу, что Россия оказалась на грани поражения в Черном море, поскольку Украина не только восстанавливает морскую торговлю, обходя российскую блокаду, а также укрепляет свои позиции.

Россия теряет Черное море. Как это комментируют аналитики

19 сентября 2023 из порта Черноморск вышло судно "RESILIENT AFRICA" с 3 тысячами тонн украинской пшеницы.

Что важно понимать, это было первое судно, которое использовало новый морской коридор Украины, созданный после срыва зернового соглашения при посредничестве ООН.

Несмотря на угрозы России устроить обстрел судна, никаких провокаций в тот день не было. Так и началась новая история триумфа Украины в Черном море.

По словам аналитиков, созданный официальным Киевом морской коридор был и остается рискованной идеей, но очень важной для Украины.

Что важно понимать, до 24 февраля 2022 60% торговли нашего государства осуществлялось через глубоководные порты, которые веками использовали для выхода на рынки Африки и Ближнего Востока.

Мы верили, что это сработает, но речь шла об убеждениях других, – объяснил журналистам Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры Украины. Поделиться

Кроме того, указано, что по состоянию на декабрь 2023 года из Одесщины экспортировали 6,3 миллиона тонн украинских товаров.

Более того, 3 порта региона: "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - почти вернулись к довоенным объемам торговли.

Как Украине удалось выгнать российские корабли из Черного моря

Как объясняет представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, успешная операция наших защитников состояла из нескольких этапов.

Во-первых. Еще в марте 2022 года ВСУ помешали десантной операции врага и не дали россиянам оцепить Одессу.

Во-вторых. Украинским силам удалось создать 100-мильную буферную зону в северо-западной части Черного моря после уничтожения российского флагмана "Москва" и вернуть контроль над стратегическим островом Змеиный.

В-третьих. ВСУ мощными ракетными ударами смогли выгнать российский флот из северо-западной, центральной и даже юго-западной частей Черного моря.