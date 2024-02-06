ССО провели успешную спецоперацию "Цитадель" в Черном море — видео

Силам спецопераций ВСУ удалось уничтожить радилокационную станцию армии РФ и оборудование, помогавшее врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе. Новая успешная операция на одной из добывающих платформ в Черном море получила название "Цитадель".

Как проходила подготовка к операции "Цитадель"

В пресс-службе ССО сообщают, что сверхсложную и эффективную спецоперацию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма провели операторы 73-го морского центра.

Стоит отметить, что наши воины оперативно отработали в зоне потенциального поражения врага.

По разведданным одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства «Мохаджер-6». А именно – установили оборудование, увеличивающее дальность и радиус его работы. Поделиться

В ССО также отмечают, что этот БПЛА силы врага использовали для ведения разведки и последующего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) «Нева-Б». Посредством этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

Операция ССО в Черном море. Бойцы ВСУ нанесли потери врагу

После тщательного планирования и подготовки группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов.

Что важно понимать, спецоперацию проводили в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ.

Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.

Кроме того, сообщается, что успешно проведенная спецоперация бойцов ССО стала гарантией более безопасного передвижения кораблей и ограничила возможности России в северо-западной части Черного моря.