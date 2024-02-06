ССО провели успешную спецоперацию "Цитадель" в Черном море — видео

Силам спецопераций ВСУ удалось уничтожить радилокационную станцию армии РФ и оборудование, помогавшее врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе. Новая успешная операция на одной из добывающих платформ в Черном море получила название "Цитадель".
Как проходила подготовка к операции "Цитадель"
В пресс-службе ССО сообщают, что сверхсложную и эффективную спецоперацию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма провели операторы 73-го морского центра.
Стоит отметить, что наши воины оперативно отработали в зоне потенциального поражения врага.
В ССО также отмечают, что этот БПЛА силы врага использовали для ведения разведки и последующего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.
Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) «Нева-Б». Посредством этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.
Операция ССО в Черном море. Бойцы ВСУ нанесли потери врагу
После тщательного планирования и подготовки группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов.
Что важно понимать, спецоперацию проводили в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ.
Кроме того, сообщается, что успешно проведенная спецоперация бойцов ССО стала гарантией более безопасного передвижения кораблей и ограничила возможности России в северо-западной части Черного моря.
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