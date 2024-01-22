ССО уничтожили РСЗО и 2 пушки армии РФ на Южном направлении — видео

Украинские спецназовцы на Южном фронте обнаружили несколько единиц российской техники и навели на нее HIMARS. Процесс уничтожения удалось запечатлеть на видео.
ССО попали в три единицы вражеской техники
Спецназовцы Сил специальных операций эффективно поработали, ликвидировав РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм пушку "Гиацинт-Б" и пушку Д-20.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.
Во время разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую тяжелую технику.
Речь идет о реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм орудии "Гиацинт-Б" и Д-20.
Потери РФ на войне в Украине
Потери России в войне в Украине к утру 22 января составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных.
Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему за минувшие сутки.
Также 21-22 января украинские бойцы ликвидировали еще около 400 российских оккупантов на Таврийском направлении.
Также ВСУ уничтожили 97 единиц военной техники врага.
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