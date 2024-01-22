ССО уничтожили РСЗО и 2 пушки армии РФ на Южном направлении — видео

Украинские спецназовцы на Южном фронте обнаружили несколько единиц российской техники и навели на нее HIMARS. Процесс уничтожения удалось запечатлеть на видео.

ССО попали в три единицы вражеской техники

Спецназовцы Сил специальных операций эффективно поработали, ликвидировав РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм пушку "Гиацинт-Б" и пушку Д-20.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Во время разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую тяжелую технику.

Речь идет о реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм орудии "Гиацинт-Б" и Д-20.

По БМ-21 "Град" воины ССО навели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара реактивная система уничтожена. По "Гиацинт-Б" и Д-20 операторы нанесли огневое поражение ударными дронами, в результате чего пушки повреждены и выведены из строя. Поделиться

Потери РФ на войне в Украине

Потери России в войне в Украине к утру 22 января составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему за минувшие сутки.

Также 21-22 января украинские бойцы ликвидировали еще около 400 российских оккупантов на Таврийском направлении.

Также ВСУ уничтожили 97 единиц военной техники врага.