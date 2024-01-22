ССО уничтожили РСЗО и 2 пушки армии РФ на Южном направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО уничтожили РСЗО и 2 пушки армии РФ на Южном направлении — видео

ССО
Взрыв
Read in English
Читати українською

Украинские спецназовцы на Южном фронте обнаружили несколько единиц российской техники и навели на нее HIMARS. Процесс уничтожения удалось запечатлеть на видео.

ССО попали в три единицы вражеской техники

Спецназовцы Сил специальных операций эффективно поработали, ликвидировав РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм пушку "Гиацинт-Б" и пушку Д-20.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Во время разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую тяжелую технику.

Речь идет о реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм орудии "Гиацинт-Б" и Д-20.

По БМ-21 "Град" воины ССО навели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара реактивная система уничтожена. По "Гиацинт-Б" и Д-20 операторы нанесли огневое поражение ударными дронами, в результате чего пушки повреждены и выведены из строя.

Потери РФ на войне в Украине

Потери России в войне в Украине к утру 22 января составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему за минувшие сутки.

Также 21-22 января украинские бойцы ликвидировали еще около 400 российских оккупантов на Таврийском направлении.

Также ВСУ уничтожили 97 единиц военной техники врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы ССО ликвидировали группу оккупантов вблизи Авдеевки — видео
ССО
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы ССО навели HIMARS на РСЗО и САУ армии РФ — видео
ССО
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО разбили российский артдивизион – видео
ССО
ССО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.