ССО разбили российский артдивизион – видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО разбили российский артдивизион – видео

ССО
ССО
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На Южном направлении Силы специальных операций ВСУ через десять дней разбили российский артдивизион.

ВСУ показали, как уничтожили технику россиян

На видео, опубликованном ССО, изображены фрагменты работы операторов ССО на Южном направлении.

В ССО рассказали, что за десять дней работы одна из групп ударных БпАК 73 морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В частности, в результате профессиональных действий наших операторов враг потерял: гаубицы Д-30, танк и БТРы.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 920 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 6167 (+20) ед;

  • боевых бронированных машин - 11 445 (+35) ед;

  • артиллерийских систем - 8854 (+19) ед;

  • РСЗО - 966 ед.;

  • средства ПВО - 654 (+1) ед;

  • самолетов - 331 ед;

  • вертолетов - 324 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед;

  • крылатые ракеты - 1818 ед.;

  • корабли/катера - 23 ед;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 831 (+37) ед;

  • специальная техника - 1384 (+4) ед.

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