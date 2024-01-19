ССО разбили российский артдивизион – видео

На Южном направлении Силы специальных операций ВСУ через десять дней разбили российский артдивизион.

ВСУ показали, как уничтожили технику россиян

На видео, опубликованном ССО, изображены фрагменты работы операторов ССО на Южном направлении.

В ССО рассказали, что за десять дней работы одна из групп ударных БпАК 73 морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В частности, в результате профессиональных действий наших операторов враг потерял: гаубицы Д-30, танк и БТРы.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 920 российских захватчиков, а по технике уничтожено: