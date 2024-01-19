ССО розбили російський артдивізіон — відео

На Південному напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ за десять днів розбили російський артдивізіон.
ЗСУ показали, як знищили техніку росіян
На відео, яке опублікували ССО, зображено фрагменти роботи операторів ССО на Південному напрямку.
У ССО розповіли, що за десять днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив: гаубиці Д-30, танк та БТРи.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 920 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6167 (+20) од.;
бойових броньованих машин — 11 445 (+35) од.;
артилерійських систем — 8854 (+19) од.;
РСЗВ — 966 од.;
засоби ППО — 654 (+1) од.;
літаків — 331 од.;
вертольотів — 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6929 (+4) од.;
крилаті ракети — 1818 од.;
кораблі/катери — 23 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 11 831 (+37) од.;
спеціальна техніка — 1384 (+4) од.
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