Спецпризначенці ССО навели HIMARS на РСЗВ та САУ армії РФ — відео

Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели на них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок вогневого ураження "Мсту-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і вона не підлягає відновленню.

За наведенням ССО знищено ворожі РСЗВ Торнадо та САУ Мста

Сили спецоперацій ЗСУ виявили, а Сили оборони уразили російські 152-мм самохідну гаубицю та реактивну систему залпового вогню на Південному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба ССО у Telegram.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г". Поширити

Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели на них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження "Мсту-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і вона не підлягає відновленню.

САУ та РСЗВ призначено для знищення техніки, зокрема важкої, живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам противника вглибині його оборони тощо.

ЗСУ ліквідували техніку російських окупантів

Як повідомляється, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Оператори ССО навели на ворожий "Бук" та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника було знищено.