Спецназовцы ССО навели HIMARS на РСЗО и САУ армии РФ — видео

Операторы ССО определили координаты враждебных целей и навели на них огонь HIMАРS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения "Мсту-С" уничтожена, "Торнадо-Г" поврежден и не подлежит восстановлению.

По наводке ССО уничтожены вражеские РСЗО Торнадо и САУ

Силы спецопераций ВСУ обнаружили, а Силы обороны поразили российские 152 мм самоходную гаубицу и реактивную систему залпового огня на Южном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в Telegram.

Во время разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Поделиться

Операторы ССО определили координаты вражеских целей и навели на них огонь HIMАРS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

Отмечается, что в результате огневого поражения Мсту-С уничтожено, Торнадо-Г повреждено и она не подлежит восстановлению.

САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в том числе тяжелой, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны и т.д.

ВСУ ликвидировали технику российских оккупантов

Как сообщается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Операторы ССО навели на вражеский Бук и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника была уничтожена.