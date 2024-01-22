ССО знищили РСЗВ та 2 гармати армії РФ на Південному напрямку — відео

Українські спецпризначенці на Південному фронті виявили кілька одиниць російської техніки та навели на неї HIMARS. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.

ССО влучили у три одиниці ворожої техніки

Спецпризначенці Сил спецальних операцій ефективно попрацювали, ліквідувавши РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм гармату "Гіацинт-Б" і гармату Д-20.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку.

Йдеться про реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармату "Гіацинт-Б" і Д-20.

По БМ-21 "Град" воїни ССО навели вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті удару реактивну систему знищено. По "Гіацинт-Б" і Д-20 оператори завдали вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого гармати пошкоджено та виведено з ладу. Поширити

Втрати РФ на війні в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок 22 січня становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему за минулу добу.

Також 21-22 січня українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку.

Також ЗСУ знищили 97 одиниць військової техніки ворога.