ССО знищили РСЗВ та 2 гармати армії РФ на Південному напрямку — відео

Українські спецпризначенці на Південному фронті виявили кілька одиниць російської техніки та навели на неї HIMARS. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.
ССО влучили у три одиниці ворожої техніки
Спецпризначенці Сил спецальних операцій ефективно попрацювали, ліквідувавши РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм гармату "Гіацинт-Б" і гармату Д-20.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.
Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку.
Йдеться про реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармату "Гіацинт-Б" і Д-20.
Втрати РФ на війні в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок 22 січня становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових.
Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему за минулу добу.
Також 21-22 січня українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку.
Також ЗСУ знищили 97 одиниць військової техніки ворога.
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