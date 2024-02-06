ССО провели успішну спецоперацію "Цитадель" у Чорному морі — відео

Силам спецоперацій ЗСУ вдалося знищити радіолокаційну станцію армії РФ та обладнання, яке допомагало ворогу атакувати південь України дронами-камікадзе. Нова успішна операція на одній з видобувних платформ у Чорному морі отримала назву “Цитадель”.
Як відбувалася підготовка до операції "Цитадель"
У пресслужбі ССО повідомляють, що надскладну та ефективну спецоперацію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму провели оператори 73-го морського центру.
Варто також зазначити, що наші воїни оперативно відпрацювали у зоні потенційного ураження ворога.
У ССО також наголошують, що цей БпЛА сили ворога використовували для ведення розвідки та подальшого завдання ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України.
Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б». За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.
Операція ССО у Чорному морі. Бійці ЗСУ завдали втрат ворогу
Після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.
Що важливо розуміти, спецоперацію проводили в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.
Окрім того, наголошується, що вдало проведена спецоперація бійців ССО стала гарантією безпечнішого пересування кораблів та обмежила можливості Росії у північно-західній частині Чорного моря.
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