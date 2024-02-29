У зіткненні з російськими окупантами під час виконання бойового завдання на Херсонщині загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Бійці ССО загинули під час бойового завдання

У заяві ССО зазначили, що загиблі бійці забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

Там додали, що надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.

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Що відомо

Напередодні ввечері пропагандистські російські ЗМІ поширили інформацію про нібито невдалу спробу висадки бійців 73-го морського центру ССО на Тендрівську косу, що на окупованій частині Херсонської області.

Один з російських Telegram-каналів писав, що на Тендеровську косу намагалася висадитися група з 5 човнів. За словами росіян, 4 з них підбили, а п’ятий зміг втекти.