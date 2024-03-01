Воздушные силы сбили все дроны России во время атаки по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили все дроны России во время атаки по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника-камикадзе типа Shahed, которые Россия запустила по Украине в ночь на пятницу 1 марта.

Воздушные силы рассказали детали атаки РФ по Украине

Отмечается, что в ночь на 1 марта противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и Белгородской области РФ и 4 ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Что известно об уничтожении самолетов РФ

ВСУ 29 февраля был уничтожен российский истребитель Су-34. Он стал уже одиннадцатым бортом, который потеряли оккупанты, начиная с 17 февраля. Именно в этот день Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.

Напомним, буквально 27 и 26 февраля стало известно об ущербе еще двух Су-34. Кроме того, 23 февраля в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

Отметим, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ сбили 340 самолетов окупантов.

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