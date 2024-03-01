Повітряні сили збили всі дрони Росії під час атаки по Україні

Сили оборони знищили чотири ворожі безпілотники-камікадзе типу Shahed, які Росія запустила по Україні в ніч на п’ятницю 1 березня.

Повітряні сили розповіли деталі атаки РФ по Україні

Зазначається, що в ніч на 1 березня противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області РФ та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Що відомо про знищення літаків РФ

ЗСУ 29 лютого знищили російський винищувач Су-34. Він став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.