Повітряні сили збили всі дрони Росії під час атаки по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили всі дрони Росії під час атаки по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили оборони знищили чотири ворожі безпілотники-камікадзе типу Shahed, які Росія запустила по Україні в ніч на п’ятницю 1 березня.

Повітряні сили розповіли деталі атаки РФ по Україні

Зазначається, що в ніч на 1 березня противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області РФ та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Що відомо про знищення літаків РФ

ЗСУ 29 лютого знищили російський винищувач Су-34. Він став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

Зазначимо, з початку вторгнення РФ до України ЗСУ збили 340 літаків окупантів.

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