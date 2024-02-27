Сили ППО збили 11 дронів та 2 ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 6 ракетами та 13 безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили 2 ракети та 11 дронів.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як зазначається, у результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Повідомляється, що окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 протирадіолокаційну Х-31П із ТОТ Херсонської та Донецької областей.

"Шахеди" цієї ночі запускали території Росії − з Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Що відомо про атаку РФ на Україну у ніч проти 27 лютого

У командуванні Повітряних сил заявляли вночі про фіксацію ворожих "Шахедів" біля кордону з Молдовою, а в деяких моніторингових групах повідомляли, що ті навіть залітали на територію цієї країни. Проте пізніше вночі в Міноборони Молдови випустили заяву, у які наголосили, що жоден дрон не проникав у їх повітряний простір країни.

Також в молдовському Міноборони додали, що українська сторона їм підтвердила, що всі запущені "Шахеди" над Одеською областю "були знищені або заглушені українською ППО".

Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що над регіоном збили російський дрон, а пізніше додав, що ППО ЗСУ збили дві крилаті ракети у Криворізькому районі.

Додамо, що пізніше у Повітряних силах повідомляли про групи ворожих ударних дронів, що маневрували областями, а також заявляли про загрозу ракетних ударів росіян із застосуванням балістики. Крім того, про загрозу ударів з авіації.

Після другої ночі у Полтаві повідомляли про вибухи, проте пізніше голова ОВА Філіп Пронін розповів, що в регіоні не зафіксовано влучань, постраждалих також немає.