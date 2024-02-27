Силы ПВО сбили 11 дронов и 2 ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 6 ракетами и 13 беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 11 дронов.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ на Украину

Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

Сообщается, что оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 противорадиолокационную Х-31П из ТОТ Херсонской и Донецкой областей.

"Шахеды" этой ночью запускали территории России – из Приморско-Ахтарска и Курской области.

Что известно об атаке РФ на Украину в ночь на 27 февраля

В командовании Воздушных сил ночью заявляли о фиксации вражеских "Шахедов" у границы с Молдовой, а в некоторых мониторинговых группах сообщали, что те даже залетали на территорию этой страны. Однако позже ночью в Минобороны Молдовы выпустили заявление, в котором отметили, что ни один дрон не проникал в их воздушное пространство страны.

Также в молдавском Минобороны добавили, что украинская сторона им подтвердила, что все запущенные "Шахеды" над Одесской областью "были уничтожены или заглушены украинским ПВО".

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что над регионом сбили российский дрон, а позже добавил, что ПВО ВСУ сбили две крылатые ракеты в Криворожском районе.

Добавим, что позже в Воздушных силах сообщали о группах вражеских ударных дронов, которые маневрировали по областям, а также заявляли об угрозе ракетных ударов россиян с применением баллистики. Кроме того, об угрозе ударов по авиации.

После двух ночи в Полтаве сообщали о взрывах, однако позже председатель ОВА Филипп Пронин рассказал, что в регионе не зафиксировано попаданий, пострадавших также нет.