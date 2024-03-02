В Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Захватчики обстреляли из артиллерии рекордное количество населённых пунктов.

Что известно о ситуации на фронте

Всего враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину — задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дружба, Глухов, Волфин Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Домашнее, Тополя, Кисловка, Садовое Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Терны, Часов Яр, Дружба, Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка, Торецк, Екатериновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино на Запорожье.

Под артиллерийским огнем было более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка - Луганской.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.