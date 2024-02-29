Глава Генштаба армии Британии оценил способность РФ противостоять НАТО
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Политика
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Глава Генштаба армии Британии оценил способность РФ противостоять НАТО

Армия РФ
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Источник:  Insider

По словам главы Генштаба армии Великобритании Энтони Радакина, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится избежать вооруженного конфликта со странами НАТО, поскольку понимает, что тотчас проиграет его.

Почему Россия не отважится напасть на НАТО

Радакин отметил, что Кремль продемонстрировал свою опасность, однако усиление НАТО значительно ухудшило геополитическое положение России.

Глава Генштаба армии Британии отметил, что кремлевскому диктатору придется преодолевать значительные трудности, чтобы противостоять странам НАТО.

Радакин подчеркнул, что для возможности противостоять силам НАТО в ближайшие 2-5 лет России необходимо завершить провальную и позорную войну против Украины.

После этого страна-агрессорка сможет восстановить потерянные запасы бронетехники, дальнобойных ракет и артиллерийских боеприпасов.

Чем грозит России нападение на НАТО

Неизбежным фактом является то, что любое российское нападение или вторжение против НАТО вызовет потрясающий ответ. Боевые военно-воздушные силы НАТО, превосходящие российские в соотношении 3 к 1, быстро установят преимущество в воздухе. Морские силы НАТО вытеснили бы российский флот в Баренцевом и Балтийском морях, как Украина вытеснила Черноморский флот из Крыма. НАТО имеет в четыре раза больше кораблей и втрое больше подлодок, чем Россия, - объясняет Радакин.

Он также добавил, что Кремль провалил все стратегические цели в Украине, а оккупационная российская армия продемонстрировала системную неспособность к ведению боевых действий.

Ее военно-воздушные силы не смогли получить контроль над воздухом. Ее военно-морской флот потерял 25% своих кораблей в Черном море, которые были утоплены или повреждены не имеющей флота страной, а морская торговля Украины возвращается к довоенному уровню. Российская армия потеряла почти 3 тыс. танков, почти 1,5 тыс. артиллерийских установок и более 5 тыс. боевых бронированных машин, - отмечает Радакин.

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